Российская синхронистка рассказала об отношении соперниц на Кубке мира

Российская синхронистка Майя Дорошко высказалась об отношении соперниц к россиянкам на Кубке мира в Египте. В рамках соревнований Дорошко в паре с Татьяной Гайдай выиграла технический дуэт, получив от судей 268,0551 балла.

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«Я негатива не заметила. Никаких агрессивных высказываний, ничего. Там был разминочный зал, где мы все вместе находились, оставляли свои вещи. И в зале были все страны, и ничего такого там не было. Наоборот, подходили некоторые тренеры, говорили, мол, скучали по вам. Все, кого мы встречали в отеле или в бассейне, нам улыбались. Никакого негатива не было», — сказала синхронистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Российские спортсменки пропускали международные старты с 2022 года.