Ефимова не смогла отобраться на ЧМ-2025 на 200-метровке брассом

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова не выполнила критерии отбора на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м брассом.

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В квалификации на чемпионате России — 2025 Ефимова проплыла 200-метровку за 2.32,51 секунды и не вышла в полуфинал. Тем самым спортсменка потеряла шансы на поездку в Сингапур.

Ранее титулованной пловчихе не удалось выполнить нормативы и на дистанциях 50 и 100 м брассом. Напомним, победительницей заплыва на дистанции 100 м брассом стала рекордсменка мира призёр ЧМ Евгения Чикунова, которая показала результат 1.06,13 секунды. На третьем месте расположилась Ралина Гилязова (1.08,03).