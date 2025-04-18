Результат российских борцов на чемпионате Европы назвали не лучшим

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что заявил, что российские спортсмены показали не лучший результат на прошедшем в Словакии чемпионате Европы.

Континентальное первенство проходило в Братиславе с 7 по 14 апреля, россияне на турнире завоевали 10 золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

«Мы выступили ниже своих возможностей, как в классической борьбе, так и в греко-римской. Так что есть над чем работать и подумать. Пока предолимпийский цикл дает такие возможности, надо все обдумать и принять взвешенные решения, чтобы усилиться. Команда у нас очень хорошая, но некоторые атлеты выступили ниже своих возможностей. Надо с этим разобраться и помочь ребятам, может быть, с каким-либо психологическим барьером работать», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по греэплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.