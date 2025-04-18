Корнев завоевал золото ЧР по плаванию

Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев завоевал золотую медаль на чемпионате России по плаванию в Казани.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем Корнев выиграл с результатом 47,55.

Вторым финишировал Андрей Минаков (48,16), тройку лучших замкнул Владислав Гринев (48,17).

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