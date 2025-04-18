Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 200 м брассом

Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Казани.

Чикунова показала результат 2 минуты 20,36 секунды, выполнив норматив чемпионата мира. Второе место заняла Анасатсия Шиленкова (2 минуты 27,06 секунды). Третьей стала Виктория Карюк (2.27,47). Ранее ТАСС сообщал, что шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не вышла в финал чемпионата России на дистанции 200 м брассом и не выполнила норматив для отбора на чемпионат мира.

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Соревнования являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.