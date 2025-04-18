Двукратный олимпийский чемпион пловец Рылов не выполнил норматив чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не сумел выполнить норматив чемпионата мира на дистанции 200 м на спине на чемпионате России в Казани.

Рылов показал четвертый результат, преодолев дистанцию за 1 минуту 58,68 секунды. Победителем на дистанции стал Дмитрий Савенко, проплывший за 1 минуту 55,91 секунды и выполнивший норматив чемпионата мира. Второе место занял Алексей Ткачев (1 минута 58,16 секунды), третьим стал Артем Норкин (1.58,64).

Рылову 28 лет, две золотые награды он завоевал на Олимпийских играх 2021 года в Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. На его счету также два золота, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Чемпионат России является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.