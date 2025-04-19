Пловчиха Чикунова рассказала о желании поехать на Олимпиаду-2028

КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Пловчиха Евгения Чикунова хотела бы выступить в Лос-Анджелесе на Олимпийских играх 2028 года, но не загадывает так далеко и концентрируется на предстоящем чемпионате мира. Об этом она рассказала ТАСС.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля.

"У меня такая история с Олимпиадами - первая для меня была совершенно внезапной, - отметила Чикунова. - Я даже не думала, что вообще смогу попасть на нее. Еще в январе 2019 года я была самым обычным спортсменом, особо ничем не отличалась. В апреле я выиграла впервые чемпионат России, мне было 14 лет. Далее я поехала на первенство Европы, мира, Европейский юношеский фестиваль - все выиграла".

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. "Мы с тренером Виттой Владимировной [Новожиловой] поняли, что действительно у меня получается, что это не разовая акция. Мы увидели, что у меня есть потенциал, амбиции, что это можно еще и улучшать. Но случился ковид, Олимпиада отложилась на год, - сказала Чикунова. - На Олимпиаде мне не хватило 0,04 секунды до призового места. Я помню фразу, которую сказала Витта Владимировна: "Женя, следующая Олимпиада будет нашей". Но этого тоже не случилось. Поэтому я стараюсь двигаться от цели к цели, на данный момент я буду готовиться именно к чемпионату мира. Что будет после этого - будем смотреть по ситуации. Я не загадываю, что я точно еду на Олимпиаду. Конечно, мне бы хотелось поехать в Лос-Анджелес, но не знаю, как все сложится, поэтому прямо сейчас для меня первостепенная цель - чемпионат мира".

Чикунова призналась, что какое-то время не ощущала себя частью команды. "Ощущаю ли популярность после того, как вошла в топ? Это было внезапно, я была очень юной. Какое-то время все равно я не чувствовала себя именно частью команды. В том плане, что я смотрела на Марию Каменеву, сейчас уже Канайкину, Юлю Ефимову и Арину Суркову. Я понимала, что это очень титулованные девочки, а кто я? Просто выиграла первенство по юниорам, один раз выиграла чемпионат России. Но на самом деле, конечно, я считаю, что это вообще совершенно неправильные мысли были. Я уже пришла к тому, что ощущаю себя важной частью, но при этом не ощущаю себя лидером. Но не сказала бы, что мне это надо. Я ощущаю себя частью сборной России и все - меня это полностью устраивает", - заключила спортсменка.

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом.