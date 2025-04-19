Российская гольфистка Гусева впечатляюще выступила на турнире JM Eagle LA Championship

Российская гольфистка Наталия Гусева продемонстрировала впечатляющую игру на престижном турнире JM Eagle LAChampionship, который проходит с 17 по 20 апреля в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Турнир JM Eagle LA Championship является одним из ключевых событий в календаре LPGA Tour. Он привлекает лучших гольфисток планеты и славится своим высоким уровнем конкуренции и бескомпромиссной борьбой за первенство. Во втором раунде турнира Наталия Гусева совершила настоящий прорыв, показав невероятную игру на второй девятке поля.

Настоящим украшением раунда стала серия берди, которую Наталия выдала на лунках 10, 12, 15, 16 и 17. Федерация гольфа Московской области с гордостью следит за каждым шагом Наталии Гусевой на JM Eagle LA Championship, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский боксер Сергей Ковалев в прощальном поединке нокаутировал немца Артура Манна, завершив карьеру победой. Поединок прошел в Челябинске в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.