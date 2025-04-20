Якутянка стала чемпионкой Европы по молниеносным шашкам

Студентка первого курса Финансово-экономического института Тунаара Федорова победила на соревнованиях, проходивших с 12 по 19 апреля в турецком городе Кемер. Об этом сообщили в Северо-Восточном федеральном университете.

© Российская Газета

Состязания, организованные Международной федерацией шашек, состояли из трех дисциплин: молниеносная, быстрая и классическая игра, которые проводятся отдельно для мужчин и женщин. Якутянка стала победительницей в молниеносных шашках, завоевав титул чемпионки Европы.

Это уже второе подобное достижение студентов СВФУ. Первой чемпионкой стала Сандаара Апросимова, первокурсница Института физической культуры и спорта СВФУ и член сборной России.