Главный тренер «Ленинградки» назвал MVP сезона в «Заречье-Одинцово»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин после поражения своей команды в серии за бронзовые медали женского чемпионата России назвал самого ценного игрока сезона в «Заречье-Одинцово». Он также объяснил причины проигрыша «Ленинградки».

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«Я считаю, что в «Заречье-Одинцово» MVP этого сезона — Ева Павлович Мори, которая, по сути, сделала все эти игры. Связка, которая на порядок сильнее всех остальных связок.

У нас, к сожалению, есть свои герои. Сколько нас осталось, столько и играем. Девочки старались и бились. К сожалению, без Юли Цибулько (Кутюковой) нам очень сложно, как я сказал пару месяцев назад, так и получилось. Изначально мы планировали, что именно Юля будет играть в финале с Лерой Романовой, так как другого человека, который может сыграть в доигровке в ключевых играх, у нас нет», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.