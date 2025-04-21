Что мы узнали о нашем плавании по итогам чемпионата России

Результаты лидеров пока не впечатляют.

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В Казани завершился чемпионат России по плаванию – первый за последние три года с чётко обозначенным отборочным статусом. А это значит, что в этот раз пловцы ехали в Татарстан не с целью показать личные рекорды, а с намерением войти в состав сборной на предстоящий чемпионат мира – 2025 в Сингапуре.

Удалось не всё и не всем. Главная новость – пока что за бортом важнейшего турнира лета остаётся шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Ей не удалось выполнить норматив ни на одной из дистанций, а на 200 м Ефимова и вовсе осталась без финала. Но не одна только Юлия разочаровала – мимо Сингапура пролетает и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, да и у других лидеров прошлых лет всё не слава богу.

Никто из лидеров не показал на ЧР-2025 потрясающие секунды – но это сейчас и не нужно

Последний раз российские пловцы выступали на по-настоящему больших соревнованиях в Токио в 2021 году – кажется, это было уже в прошлой жизни. Первым стартом после возвращения на международную арену стал ЧМ на короткой воде в Будапеште, который до сих пор вспоминают в контексте триумфа россиян, прорвавших изоляцию. Но как едко подметил новый главный тренер сборной Андрей Шишин, плавание в 25-метровом бассейне – это как мини-футбол. Да ещё и мини-футбол в постолимпийский сезон, когда большинству элитных спортсменов даром ничего не надо. Конечно, тут велика степень преувеличения, но смысл вы поняли – ориентироваться на результаты декабрьского чемпионата в Венгрии и близко не стоит. Об этом предупредил всех в беседе с «Чемпионатом» и Илья Бородин, одна из главных наших надежд в Сингапуре этим летом.

В хорошей форме Бородину под силу будет побороться с Леоном Маршаном. Не по количеству медалей, конечно, тут с французом едва ли кто-то может соперничать. А конкретно на дистанции 400 м комплексом. Пока что физические кондиции Ильи оптимизма не внушают, но главное – он выполнил норматив и поедет на ЧМ-2025.

Не было привычной феерии и от Евгении Чикуновой. Год назад она крушила в казанском бассейне мировые рекорды, сейчас – прошла чуть выше необходимой планки отбора. Впрочем, время собраться у Бородина и Чикуновой есть, выходить на пик формы в апреле нет никакого смысла. А вот для Юлии Ефимовой и Евгения Рылова сезон, судя по всему, закончен. Для Рылова, возможно, и вся карьера – по крайней мере, кулуарно ходят разговоры, что двукратный олимпийский чемпион потерял тягу к спорту.

Рылов, Ефимова и Чимрова не отобрались на чемпионат мира по спортивному принципу

Рылова можно понять. После того как ты взял два личных золота на Олимпиаде, тяжело принимать ситуацию, в которой ты едва выдерживаешь конкуренцию с российскими пловцами второго-третьего эшелона. Кроме того, даже если Евгений вернётся на свой максимум, где гарантии что он получит нейтральный статус от World Aquatics? Пока что Международная федерация водных видов спорта держит пальму первенства в плане адекватности подхода к допуску россиян, но и у неё есть свои правила и принципы, а личность Рылова и его образ в публичной среде вызывают пристальное внимание у общественности. «Евгений понимал, что не поедет на ЧМ и решил не ехать сам, устроив демарш на ЧР», – пошутили коллеги. Грустно видеть такой закат карьеры, но, может, и лучше уйти из спорта вовремя.

Юлия Ефимова вот до сих пор выступает. Но ЧМ в Сингапуре она пропустит – теперь уже официально. Технически она могла проплыть по нормативу на соревнованиях «Маре Нострум», но, судя по всему, нашим спортивным чиновникам нужно заранее подавать документы на всех отобравшихся «нейтралов», так что Юлия не успевает в срок. Плохо, что у нас в принципе никто из девушек, кроме Чикуновой, в женском брассе на главный старт сезона не отобрался, а ведь ещё пару лет назад конкуренция на ЧР в этой дисциплине была куда эпичнее, чем на мировом первенстве. И ту же Евгению откровенно прокатывали с чемпионатом мира в Кванджу в 2019-м. Кстати, не проплыла по нормативу и опытная Светлана Чимрова, впервые у России не будет эстафеты 4х200 вольным стилем – никто не выполнил норматив.

Мужская спина – главная отдушина российского плавания прямо сейчас

Не будет россиян и на стайерских дистанциях 400, 800 и 1500 м. Зато наконец-то поплывёт Климент Колесников. Пусть не сразу, но до него дошла информация о смене вектора, и прежние слова о важности выступлений исключительно под флагом и гимном он обнулил. Нейтрального статуса на руках ещё нет, однако едва ли возникнут сложности, так что на 50 и 100 м на спине нас ждёт эпичная битва за самые высокие места. На сотке включится и Мирон Лифинцев. Главный герой декабрьского ЧМ в Будапеште приехал в Казань после тяжёлой травмы. Несколько месяцев Мирон вообще не плавал, так что факт отбора хотя бы на одной дистанции в таких обстоятельствах уже можно зачесть за подвиг. Опять же, до вылета в Сингапур времени достаточно, так что беспокоиться за Лифинцева не стоит.

В плавании на спине есть ещё один претендент на медали ЧМ – Павел Самусенко. В сборную он отобрался во многом из-за срыва Мирона на 50 м, при этом в любой другой команде мира он был бы лидером. Понимаете теперь, почему собрался завершать Рылов?

За кроль отвечает теперь Егор Корнев. Его секунды не сказать, что сносят голову, но они конкурентоспособны, а на 50 и 100 м вольным стилем всё часто решает случай. Андрей Минаков благодаря тренировкам в Америке поддерживает высокий уровень в баттерфляе, держится и главный ветеран команды Кирилл Пригода. А из новых имён стоит обязательно отметить Ивана Кожакина – парень из Магадана установил рекорд страны на 50 м брассом.

Если говорить, об общих результатах чемпионата России, то отбор прошли сразу 30 человек, из них 25 проплывут на ЧМ личные дистанции. Однако зафиксировать определённый спад стоит, чтобы летом не строить заоблачных ожиданий и потом о них обжигаться.

Пусть победы будут приятной неожиданностью.