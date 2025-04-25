Синхронистка Плеханова выиграла техническую программу на чемпионате России

Синхронистка Валерия Плеханова выиграла техническую программу в соло на чемпионате России в Екатеринбурге.

Плеханова победила с результатом 268,7242 балла. Второе место заняла Александра Завьялова (267,3325), тройку лучших замкнула Эльвира Алмазова (266,7766).

У мужчины техническую программы выиграл Захар Трофимов (248,9134), вторым стал Тимофей Иванковский (236,5233), третьим — Владимир Першин (227,7991).

Позже в пятницу на чемпионате России, который продлится до 26 апреля, выступят акробатические группы.

Прямую трансляцию соревнований смотрите с 13:55 на телеканале «Матч» Арена», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.