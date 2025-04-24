Тринадцать российских тяжелоатлетов примут участие в чемпионате мира в Перу

Тринадцать российских спортсменов примут участие в молодежном и юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщает пресс‑служба Федерации тяжелой атлетики России.

Соревнования пройдут в Лиме (Перу) с 30 апреля по 5 мая.

Девушки (группа А): Варвара Кузьминова (весовая категория до 76 кг), Мария Гончарова (81 кг), София Врагов (81 кг), Мария Груздова (87 кг).

Девушки (группа B): Полина Павлович (59 кг), Валерия Древновская (64 кг), Дарья Кузнецова (71 кг).

Юноши (группа А): Руслан Хабиров (109 кг), Георгий Мянд (свыше 109 кг), Семен Караваев (свыше 102 кг).

Юноши (группа B): Абубакар Цакаев (61 кг), Андрей Солопий (89 кг), Александр Багаев (96 кг).

Последний раз россияне выступали на молодежных и юниорских мировых первенствах в 2021 году.