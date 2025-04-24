Гимнастке Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фотографии с Винер

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, Крамеренко было отказано, потому что она принимала участие в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а также из-за того, что клуб ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет, поддерживал СВО в социальных сетях. Еще одной причиной для отказа послужил тот факт, что Крамеренко опубликовала фотографию с Ириной Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.