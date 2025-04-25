Гимнастка Калмыкова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка России

Чемпионка России по спортивной гимнастике Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках этапа Кубка России в Новосибирске. В сумме четырёх видов она набрала 112,597 балла.

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Второе место заняла Лейла Васильева (107,759 балла), тройку сильнейших замкнула Людмила Рощина (107,498).

Спортивная гимнастика. Кубок России, Новосибирск. Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Анна Калмыкова (Москва) — 112,597 балла.

2. Лейла Васильева (Владимирская область) — 107,759.

3. Людмила Рощина (Краснодарский край) — 107,498.

4. Елизавета Ус (Краснодарский край) — 104,365.

5. Екатерина Андреева (Чувашская Республика) — 103,631.