Мамиашвили резко ответил украинке на отказ пожимать руку россиянке

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая заявила, что принципиально отказывается пожимать руку представительницам России, и отметила, что они недостойны соревноваться с украинскими спортсменами. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику – это нормально. Но рукопожатие – это обязательная процедура, это уважение противника. Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — сказал Мамиашвили.

В феврале российским спортсменам позволили выступать под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), ранее они выступали в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала СВО России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.