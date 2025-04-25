Тренер рассказала о запрете на длинные ногти российской пловчихе-рекордсменке

Личный тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой Витта Новожилова рассказала о запрете на длинные ногти для своей подопечной. Об этом сообщает RT.

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По словам специалиста, это несколько раз вредило результатам спортсменки.

«Мы посмотрели видеозапись заплыва, на ней видно, что моя спортсменка коснулась финишной стенки третьей, но у нее были довольно длинные ногти, и электроника просто не зафиксировала первоначальное касание», — рассказала Новожилова.

В декабре прошлого года Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке. Спортсменка отметила, что любит путешествия.

Чикунова — рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом. Помимо рекорда, в активе 20-летней Чикуновой золото чемпионата Европы и два серебра чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.