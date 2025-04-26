Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо

Россиянин Инал Тасоев стал победителем чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Подгорице.

В финальной схватке Тасоев победил своего соотечественника Валерия Ендовицкого.

В весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Элис Старцева. Ранее ТАСС сообщал, что Данил Лаврентьев завоевал золото в весовой категории до 73 кг, Тимур Арбузов - до 81 кг. Аюб Блиев (до 60 кг) и Мурад Чопанов (до 66 кг) стали серебряными призерами турнира.

Тасоеву 27 лет, он стал чемпионом Европы в третий раз. Россиянин также является серебряным призером турнира. В 2023 году он выиграл чемпионат мира.

Ендовицкому 25 лет. В 2023 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.

27 апреля россияне выступят в командном смешанном турнире. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.