Каратистка из Санкт-Петербурга признана лучшей в мире

Спортсменка Елизавета Забелина из Санкт-Петербурга признана сильнейшей каратистом в мире в тяжелой весовой категории по итогам чемпионата мира в Токио. Турнир проходил с 26 по 27 апреля.

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В финале Забелина победила соперницу из Японии Миямотой Джин и стала чемпионкой по киокусинкай.

«Было достаточно тяжело, но результат оправдал все мои страдания. Так что эмоции такие смешанные. С одной стороны, это и должно было случиться. А с другой стороны, конечно, это переживание, и затем радость, что все по плану», – цитирует Забелину телеканал «78».

Забелина является воспитанницей спортивной школы №2 Красногвардейского района. Тренер и наставник спортсменки – Евгений Ильмов.

В 2024 году Забелина возглавила мировой рейтинг лучших бойцов в тяжелой весовой категории.

Главная цель россиянки – «золото» на абсолютном чемпионате мира, который пройдет в 2027 году.