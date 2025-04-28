European Aquatics допустила россиян до юниорских первенств Европы

Европейская лига плавания (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе до юниорских первенств Европы, сообщает пресс‑служба Федерации водных видов спорта России.

Решение касается всех водных видов спорта, за исключением водного поло — согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета россияне не могут выступать в командных видах спорта.

Ранее European Aquatics не допускала россиян до своих стартов, они выступали на соревнованиях только под эгидой World Aquatics.