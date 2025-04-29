Пловчиха Дьякова высказалась о допуске European Aquatics

Пловчиха Дьякова о допуске European Aquatics: «Отличная новость, будем думать об участии в первенстве Европы»
Чемпионка России по плаванию Софья Дьякова рассказала, что рада возможности выступить на первенстве Европы, но еще предстоит обсудить с тренером план по соревнованиям.
Дьякова квалифицировалась на взрослый чемпионат мира‑2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В понедельник European Aquatics сообщила, что допускает российских юниоров до соревнований под своей эгидой, Дьякова входит в эту возрастную категорию.
— Решение European Aquatics стало отличной новостью! Я буду очень рада выступить на первенстве Европы, однако пока не уверена в этом. Сейчас мы с тренером ждём дополнительную информацию, после которой будем принимать решение об участии, — сказала Дьякова «Матч ТВ».