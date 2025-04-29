Абсолютной чемпионке России по гимнастике одобрили нейтральный статус

Абсолютной чемпионке России по художественной гимнастике Марии Борисовой одобрили получение нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Нейтральный статус также получили Ульяна Янус и Арина Ткачук.

Борисовой 18 лет, она также является чемпионкой Игр БРИКС 2024 года в упражнении с мячом.

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортсмены не станут принимать участие в предстоящих турнирах FIG, несмотря на получение нейтрального статуса. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы в предоставлении этого статуса ряду атлетов.

В Международной федерации гимнастики заявили, что вопрос о российских и белорусских спортсменах и предоставлении им нейтрального статуса обсудят на заседании исполнительного комитета организации 7-8 мая.