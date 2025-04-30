Ни один российский бадминтонист не подал заявку на нейтральный статус

Никто из российских бадминтонистов не подал заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных турнирах.

С 16 по 27 июля в Германии пройдет Всемирная летняя универсиада, в программу которой входят в том числе соревнования по бадминтону.