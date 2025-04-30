Гимнастка Аверина заявила о нежелании выступать на российских соревнованиях

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о том, как решила завершить спортивную карьеру. Ее слова приводит RT.

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Спортсменка отметила, что это произошло из-за международного отстранения.

«Я слишком много лет выступала на чемпионатах Европы, мира, на Олимпиаде, чтобы, лишившись этой возможности, считать внутренние соревнования вызовом», — заявила Аверина.

15 февраля фигурист Дмитрий Соловьев сделал Авериной предложение руки и сердца. До этого спортсмены вместе выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.