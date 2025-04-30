Мамиашвили рассказал о потеплении отношений между сборными России и Украины по борьбе
На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе чувствовалось потепление отношений между российскими и украинскими сборными, но на спортсменов Украины оказывается тотальное давление. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
"Все то же - отсутствие рукопожатий, просто дикость само по себе. Но налицо серьезное потепление отношений, - рассказал Мамиашвили, отвечая на вопрос о внутренней атмосфере на турнире. - Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется".
"Я не могу представить, чтобы в моей стране официально на уровне правительства указали спортсмену, выходя на поединок, не здороваться. Не ценим, что имеем. Представляете себе указивку "не здороваться"? Существует тысячелетнее правило, устой - спортсмен должен пожать руку, и неважно, победил он или проиграл, - подчеркнул глава ФСБР. - Это и есть базисная основа, на которой строились Олимпийские игры, олимпийское движение. Невзирая на национальность, вероисповедание, разрез глаз, цвет кожи, мы имеем мировую площадку, которая отвергает любые ограничения. И рукопожатие - главное этому подтверждение".