Мамиашвили рассказал о потеплении отношений между сборными России и Украины

На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе чувствовалось потепление отношений между российскими и украинскими сборными, но на спортсменов Украины оказывается тотальное давление. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Все то же - отсутствие рукопожатий, просто дикость само по себе. Но налицо серьезное потепление отношений, - рассказал Мамиашвили, отвечая на вопрос о внутренней атмосфере на турнире. - Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется".