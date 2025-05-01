Украина призвала лишить российскую олимпийскую чемпионку нейтрального статуса

Украина призвала лишить российскую гимнастку Мельникову нейтрального статуса.

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, а также глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.

Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус в начале марта. Позднее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия в турнирах под эгидой FIG из-за необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса.

В конце апреля стало известно, что Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы, она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

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Минспорт Украины опубликовал заявление, в котором потребовал отобрать у россиянки нейтральный статус из-за планируемого участия в выборах. Также украинская сторона считает, что есть свидетельства поддержки боевых действий со стороны Мельниковой.