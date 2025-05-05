Российские бодибилдеры выиграли 16 золотых наград на чемпионате Европы

Сборная России по бодибилдингу, по не зависящим от себя причинам выступавшая на чемпионате Европы в Испании в неполном составе, завоевала на этом турнире 16 золотых медалей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

"Спортсмены сборной России по бодибилдингу на этом чемпионате Европы выступали в неполном составе, в количестве 23 человек, и по сути сделали невозможное, завоевав 16 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали, - рассказал представитель пресс-службы. - Шесть человек вошли в шестерку финалистов. Таким образом, гимн России в испанской Санта-Сусанне звучал 16 раз".

Как сообщал ранее ТАСС, в заявку сборной России на чемпионат Европы было включено 200 спортсменов. Однако посольство Испании отказало большинству отечественных бодибилдеров в визах, несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга (IFBB), письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и от Министерства иностранных дел РФ при непосредственном участии Министерства спорта РФ.

"Наши спортсмены смогли добиться такого большого успеха несмотря ни на что, несмотря на все препоны со стороны испанского посольства в России. Другое дело, испанские болельщики, которые горячо поддерживали российских спортсменов. Очень жаль, что власти Испании оказались не такими гостеприимными, не дав визы нашим спортсменам. Со слов наших ребят, спортсмены из других стран были снова рады видеть российскую команду на чемпионате Европы. По нашим ребятам было видно, как все по-настоящему соскучились по тому непередаваемому ощущению, когда на сцене тебя чествуют не только как лучшего спортсмена на турнире, но и как патриота своей страны - с флагом и гимном", - приводит пресс-служба слова президента ФББР Александра Вишневского.

24 февраля российские спортсмены получили официальное приглашение со стороны Международной федерации бодибилдинга для участия в чемпионате Европы. Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года.

Победителями чемпионата Европы - 2025 стали Ашот Погосян, Эльвира Гылка, Ульяна Гойхман (дважды), Татьяна Чупалова, Екатерина Беличенко, Елизавета Батурина (дважды), Александр Гурьев и Дарья Тиунова (в фитнес-парах), Марина Шуктомова, Екатерина Маркова, Анастасия Григорьева (дважды), Ольга Шестопалова и Евгений Авдеев (дважды). Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу проходил с 30 апреля по 4 мая в Санта-Сусанне.