Россиянка Кузьминова побила два мировых рекорда на чемпионате мира

Россиянка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд среди спортсменов до 17 лет на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу Лиме.

Кузьминова установила новые мировые рекорды в рывке (108 килограммов) и по сумме упражнений (235 килограммов) в категории до 76 килограммов, завоевав золото на чемпионате мира. В толчке она показала результат 127 килограммов.

Серебряную медаль получила Сейне Стоуэрс из Самоа (214 килограммов; 98+116), бронзу — Минни Мария Хормавирта из Финляндии (207 килограммов; 90+117).

Помимо этого, 16-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль молодежного чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, уступив победу американке Элле Николсон (236 килограммов; 106+130). Бронза досталась Чон Хи Су из Южной Кореи (225 килограммов; 102+123), передает РИА Новости.

Ранее руководитель Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила о намерении совместно с коллегами из ряда других стран опротестовать решение Международного союза конькобежцев о допуске российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры 2026 года.

Говоря о том, кто будет представлять Россию на Играх, чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что фигуристки Александра Игнатова (в девичестве — Трусова — прим. «ВМ») и Елизавета Туктамышева не должны выступать на этих соревнованиях. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также заявила, что победители чемпионата России по фигурному катанию не становятся автоматически претендентами на отправку на Олимпиаду 2026 года.