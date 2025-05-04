Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон "6 дней Франции"

Российский легкоатлет Иван Заборский выиграл ультрамарафон "Шесть дней Франции". Спортсмен сумел пробежать одну тысячу километров в течение шести суток. Ближайшего соперника он опередил на 76 километров, сообщает ТАСС.

Россиянин завершал дистанцию с флагом в руках. Пятый результат показала Ирина Масанова. Она пробежала 832 километров.

Шесть дней Франции — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. Участники практически непрерывно бегут в течение шести дней по кольцевому маршруту. Проводится с 2006 года. В текущем году в забеге участвовал 141 спортсмен.

Ранее в Алматы прошел марафон «Забег единства, посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и Дню единства народа Казахстан. В нем приняли участие свыше 300 любителей бега, представители спортивных школ, этнокультурных объединений, общественности и молодежи.