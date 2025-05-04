Россиянин выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более тысячи километров
Российский легкоатлет Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции». Об этом сообщает РБК.
Российский спортсмен пробежал 1047,5 км за шесть суток, опередив ближайшего соперника на 76 км и завершал дистанцию с российским флагом в руках. Иван побил рекорд в 1045 км и пробежал еще два километра. Путем легких подсчетов становится понятно, что в среднем за день Иван пробегал 174,5 км. Это больше чем четыре марафона в сутки, и так шесть дней подряд.
Еще одна россиянка Ирина Масанова заняла пятое место среди всех участников соревнований и стала второй среди женщин, преодолев дистанцию в 832,5 километра.
Сегодня в Липецке на Кубке России по стронгмену силач из Белгорода установил новый рекорд России и мира по подъему гири весом почти 95 килограммов за минуту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».