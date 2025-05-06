Вице-чемпионка Игр в Токио получила спортивное гражданство Сербии

Обладательница серебряной награды Олимпийских игр в Токио в академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. Как сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, после своего успеха в Токио спортсменка не тренировалась в составе сборной России.

На Играх 2021 года Орябинская вместе с Василисой Степановой выиграла серебро в двойках распашных без рулевого. В активе 31-летней Орябинской есть также две бронзовые награды чемпионатов мира, золото и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

"Елена Орябинская - одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России, - рассказал Свирин. - Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство".

Глава ФГСР отметил, что после Олимпиады в Токио Орябинская не тренировалась в сборной России. "Она все время обращалась в федерацию о согласовании индивидуальной подготовки, и федерация всегда шла ей навстречу. Мы регулярно предлагали приезжать на подготовку и тренироваться в сборной команде, но Елена отказывалась. Последние несколько лет Орябинская не побеждала на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России, что говорит о сложностях в подготовке", - продолжил Свирин.

"Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было", - считает собеседник ТАСС.

По словам Свирина, начиная с 2022 года, когда Международная федерация гребного спорта (World Rowing) наложила санкции на российских гребцов, ФГСР лишилась рычагов влияния. "Помешать переходам того же Пименова или другой нашей медалистки Олимпиады в Токио Анны Пракатень мы не могли, World Rowing согласовывала переходы, не обращая внимания на наши предложения. Да и я, честно говоря, не вижу смысла пытаться бороться за тех, кто все для себя решил. У нас есть достойные спортсмены, которые хотят и усердно работают, чтобы выступать за Россию. Их мы будем поддерживать и готовить к победам", - заключил президент Федерации гребного спорта России.