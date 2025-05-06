Ангелина Мельникова: «Во время карьеры я часто чувствовала себя небезопасно на тренировках и соревнованиях. Речь идет даже не о физической безопасности, а ментальной»
Ангелина Мельникова заявила, что чувствовала себя небезопасно в спорте.
Мельниковой 24 года, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике.
«Сейчас работаем над интервью на тему обеспечения безопасности спортсмена в жизни и карьере. И это действительно очень важный вопрос. Во время своей карьеры я часто чувствовала себя небезопасно на тренировках и на соревнованиях, и тут речь идет даже не о физической безопасности, а о ментальной. Коммуникации с тренерами, с руководством, поездки на соревнования, общение с журналистами, допинг-контроль, давление со стороны общества в случае неудачи, страх сделать что-то не так, неуверенность, и все это ты должен выдерживать с правильной подачей себя, а тебе 16 лет, ты подросток и понятия не имеешь, как это все устроено, как себя вести, тебе никто этого не объяснял и не учил, что обязанность спортсмена не только выполнять элементы, а еще и быть достойной личностью в своем поведении, высказываниях, разговорах и в своем отношении к спорту в целом. Все это ко мне пришло только с возрастом и на собственных ошибках. Вопросы в интервью очень интересные, и я рада, что о таком стали говорить. Потому что спорт – не только про физические умения, это про сложное сочетание эмоционального интеллекта и спортивного интеллекта. И спортсмена нужно растить не только физически, но еще и воспитывать ментально», – написала Мельникова в своем телеграм-канале.