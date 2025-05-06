Пловец Румянцев завоевал серебро на этапе мировой серии МПК

С 10 по 12 апреля 2025 года в Японии состоялся этап мировой серии Международного паралимпийского комитета (МПК) по плаванию.

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В соревнованиях приняли участие 248 спортсменов из 22 стран.

Спортсмен государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» Клим Румянцев стал серебряным призером на дистанции 200 метров (вольный стиль).

Он – мастер спорта России по спорту ЛИН (плавание), член спортивной сборной команды России. Клим является многократным победителем и призером чемпионатов и Кубков России.

Этапы Мировой серии по паралимпийскому плаванию проводятся по многоклассовой системе (Multi class) как в предварительных заплывах, так и в финалах. Начисление очков осуществляется в соответствии с системой баллов Всемирного паралимпийского плавания.