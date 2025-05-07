Украинская всадница сменила спортивное гражданство на российское

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала всаднице Софии Васильевой смену украинского спортивного гражданства на российское. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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Решение было принято бюро федерации единогласно. Спортсменка имеет гражданство Российской Федерации и проживает в Крыму, представляя конноспортивный клуб «Качи-Кальон».

В последний раз на соревнования под украинским флагом спортсменка выходила в 2014 году.

В ноябре 2023 года исполком Международной федерации конного спорта (FEI) допустил россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе при выполнении специальных критериев, которые включают в себя также отсутствие контрактов с Вооруженными силами России.

Более 200 россиян сменили спортивное гражданство в 2022-23 годах

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.