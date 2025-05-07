Российских фехтовальщиков допустили до международных соревнований

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске спортсменов из России к участию в чемпионатах мира и Европы в командных турнирах. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе организации.

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По словам представителей FIE, до состязаний допущены российские фехтовальщики, которые сумели получить возможность выступать под нейтральным флагом, — они будут участвовать в соревнованиях под знаменем федерации.

— Нейтральным командам... будет разрешено участвовать в соревнованиях среди взрослых команд FIE, начиная с чемпионата Европы среди взрослых 2025 года, — следует из текста документа организации.

Однако не все страны поддерживают допуск россиян к международным турнирам. Так, глава Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила о намерении совместно с коллегами из ряда других стран опротестовать решение Международного союза конькобежцев о допуске российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры 2026 года.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в этом контексте отметил, что региональные олимпийские советы отныне больше не числятся членами Олимпийского комитета России, поэтому теперь Международный олимпийский комитет имеет возможность восстановить в правах национальную организацию.