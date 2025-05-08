Федерация фехтования Украины возмутилась новому допуску россиян

Украинская федерация фехтования выступила против решения Международной федерации фехтования (FIE) допуска россиян до командных соревнований в нейтральном статусе.

«Большинство иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса», — говорится в заявлении.

До этого дня российские фехтовальщики могли выступать на международных турнирах только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом, в командах могли соревноваться только юниоры. Теперь взрослые спортсмены также могут выступать в командных турнирах под флагом FIE.

Первым турниром, где российские фехтовальщики смогут выступить в команде, станет чемпионат Европы — 2025, который пройдет с 14 по 19 июня в Италии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.