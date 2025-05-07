Россиянка завоевала золото на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Россиянка Арина Кузнецова выиграла скит на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в Никосии.

Кузнецова набрала 54 очка. Второе место заняла американка Саманта Симонтон (52 очка). Бронзу завоевала китаянка Чэ Юфэй (41).

Ранее ТАСС сообщал, что в апреле россиянка завоевала бронзовую медаль в ските на этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе.

В марте 2022 года Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 26 апреля 2023 года пресс-служба ISSF сообщила, что исполком федерации согласился допустить россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе.