Гимнастка-чемпионка высказалась в пользу нейтрального флага

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева в интервью, опубликованном на YouTube-канале Анастасии Легкодух, высказалась в пользу нейтрального флага.

Гимнастка посчитала, что спортсмену нужно давать право выбора.

«Почему нас заставляют и принуждают к определенному выбору из-за политики? Мне кажется, что это, наоборот, даже круче», — заявила она.

Помимо олимпийской медали на счету Дмитриевой пять побед на чемпионатах мира. Также она становилась чемпионкой Европы.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.