Вернувшаяся из Словении экс-гимнастка Веденеева намерена стать международным судьей

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вернувшаяся в Россию из Словении Екатерина Веденеева намерена стать судьей международной категории по художественной гимнастике. Об этом бывшая гимнастка сообщила ТАСС.

8 мая пресс-служба Международной федерации гимнастики сообщила о том, что 30-летней Веденеевой вернули российское спортивное гражданство, после чего она может претендовать на работу судьей на международных стартах. Ранее ТАСС сообщал, что Веденеевой не предлагали работу тренером в Словении.

"Если говорить про работу судьей, то я имею всероссийскую национальную судейскую категорию, - рассказала Веденеева. -Теперь после смены гражданства я собираюсь получить международную судейскую категорию, потому что мне работа в качестве профессионального судьи очень интересна".

В настоящее время судьи из России и Белоруссии могут работать на международных стартах только после получения нейтральных статусов.

"Вопрос о получении мною нейтрального статуса я бы переадресовала в Федерацию гимнастики России. В моих планах стоит сдача международного экзамена на судью. Далее будет так, как решит руководство нашей федерации", - заключила собеседница ТАСС.

Веденеева с 2015 по 2017 год выступала за сборную России. С 2018 года гимнастка, родившаяся в Иркутске, стала представлять Словению. Спортсменка дважды выиграла бронзу чемпионатов мира и один раз - бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике. Она объявила о завершении спортивной карьеры после Олимпийских игр 2024 года.