14-летняя российская гимнастка сменила гражданство

Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина переехала в Израиль. Об этом ТАСС сообщили в Центре художественной гимнастики "Премьера".

"Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль", - рассказала собеседница ТАСС.

На турнире "Янтарные звездочки", проходившем в мае 2018 года в Калининграде, Мячина завоевала бронзовую награду в состязаниях гимнасток своего возраста.

Мячина, родившаяся в 2011 году, является обладательницей лицензии Международной федерации гимнастики, которая дает право представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.