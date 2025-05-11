14-летняя российская гимнастка сменила гражданство

Российская гимнастка Мария Мячина сменила гражданство.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на калининградский Центр художественной гимнастики «Премьера».

«Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — заявила собеседница агентства.

У 14-летней Мячиной есть лицензия Международной федерации гимнастики (FIG). Она дает спортсменке право представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.