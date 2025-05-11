Экс‑гимнастка Веденеева объяснила решение вернуться в российское спортивное гражданство

Экс‑гимнастка Екатерина Веденеева рассказала «Матч ТВ», что сменила спортивное гражданство на российское в связи с тем, что работает в России и намерена быть судьей на соревнованиях по художественной гимнастике от России.

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Веденеева — уроженка Иркутска, до 2018 года она представляла Россию, после чего стала выступать за сборную Словении, получив гражданство страны. Веденеева дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира (2022, 2023) и один раз на чемпионате Европы (2023).

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) 8 мая одобрил смену гражданства Веденеевой со словенского на российское. После этого Веденеева объявила о завершении карьеры.

— После окончания карьеры я хотела развиваться дальше в спорте уже в качестве судьи, очень давно занимаюсь этим вопросом. Федерация гимнастики России подала документы для того, чтобы мне переделали спортивное гражданство на российское — проживаю я в России, основная работа у меня в России, и судить мне будет лучше от России.

— Расскажите об основной работе.

— Я помогаю своему тренеру. Мы работаем в краевой спортивной школе Красноярского края, официальная должность у меня — старший тренер юниорской сборной Красноярского края. Мы по‑прежнему работаем в тандеме с моим тренером, только теперь уже обе на тренерских позициях.

— Зачем вам работа в судействе? Это довольно тяжелая история.

— Мне в моей жизни пришлось пройти через многое, в том числе через какую‑то несправедливость. Приходилось все время доказывать, что‑то исправлять. Когда были какие‑то неудачи, что‑то было неправильно, мы всегда консультировались с более знающими судьями, всегда искали в себе ошибки, всегда корректировали некоторые моменты и волей‑неволей углублялись в эти правила. Художественная гимнастика — субъективный вид спорта, но мне бы очень хотелось, чтобы он был максимально справедливым, — сказала Веденеева «Матч ТВ».