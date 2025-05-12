Российский спортсмен вошел в пятерку сильнейших тяжелоатлетов планеты

Воспитанник салехардской спортшколы «Фаворит» Руслан Хабиров вошёл в пятёрку сильнейших на молодёжном и юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который прошёл в столице Перу – Лиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

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Спортсмен выступал в весовой категории до 109 килограммов. Его результат в сумме составил 358 килограммов — атлет совершил рывок со 164 килограммами и толчок со 194 килограммами.

В соревнованиях поучаствовали более 500 спортсменов из 77 стран. Руслан тренируется у Светланы Хабировой.

Ранее «Ямал 1» сообщал, что салехардский спортсмен Руслан Кабанов привез четыре медали с первенства Азии по пауэрлифтингу. Соревнования, которые прошли с 4 по 12 мая, собрали лучших представителей пауэрлифтинга из разных стран.