На новозеландского велогонщика Диона Смита из команды Intermarche–Wanty напал горный козел во время многодневки «Джиро д’Италия». Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время 160-километрового этапа, проходившего в южной Албании. Козел выбежал на трассу и атаковал спортсмена. Тот съехал на обочину, а животное после незначительного контакта с задним колесом велосипеда Смита убежало в сторону скал. Новозеландцу удалось избежать падения.

«Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна. Это новый опыт — надо лишь следить за козами!» — заявил Смит.

Летом 2021 года фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.