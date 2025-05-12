Экс-гимнастка Веденеева объяснила, почему вернулась в Россию

Экс-гимнастка Екатерина Веденеева объяснила, почему вернулась в Россию.

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С 2018 года Веденеева, родившаяся в Иркутске, представляла на соревнованиях Словению. Спортсменка завершила карьеру в прошлом году. В мае этого года стало известно, что она вновь будет представлять РФ – уже как судья.

– Я живу в России, работаю в России и, соответственно, хочу быть судьей от той страны, где работаю, и в принципе быть с той страной, которой приношу сейчас результат.

– Словенский паспорт у вас остался?

– Конечно.

– Как расстались со Словенией?

– По обоюдному согласию, и со стороны Словении, и со стороны России. Не было никаких препятствий, все прекрасно понимают ситуацию. Словения не предлагала никаких контрактов на работу и так далее, то есть после Олимпиады в Париже мы расстались в профессиональном плане.

Стань я судьей от Словении, они бы даже не смогли мне оплачивать эту работу, поездки на соревнования и так далее. При этом все прекрасно знали, что я собираюсь продолжать свою жизнь в гимнастике и буду получать международную судейскую категорию, – сказала Веденеева.