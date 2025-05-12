Как начать кататься на велосипеде по грунту: советы новичкам

Езда на велосипеде по лесным тропам — это вовсе не то же самое, что городской велосипедный променад или модный коферайд. Это больше про контроль и технику владения двухколесным другом. С чего начать и как не разочароваться? Рассказываем самое важное.

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С чего начать?

Не нужно сразу покупать дорогущий горный велосипед. Начните с простого бюджетного велосипеда с передней подвеской и зубчатыми покрышками. И отправляйтесь в ближайший парк или лес, где нет машин, но есть грунтовка.

Важно помнить: езда по пересечённой местности требует навыков баланса и работы корпусом. На первых покатушках лучше выбирать ровные тропы, постепенно переходя к участкам с корнями, камнями, небольшими подъёмами и спусками. Не бойтесь слезть с велосипеда, если участок кажется слишком сложным — это тоже часть обучения.

С друзьями или самостоятельно?

Команда организаторов Т-Банк Sport-Marafon Fest согласна: катание с друзьями гораздо веселее и эффективнее, чем в одиночку. Более опытные товарищи помогут освоить технику спусков, подъёмов, точно рассчитывать силы и грамотно составить маршрут. Они также объяснит, в какой момент и как правильно переключать передачи, как тормозить в крутых поворотах и как вести себя на узких тропках с другими участниками.

Иными словами, совместные покатушки с более опытными райдерами — отличный способ учиться азам езды на велосипеде.

Экипировка

Шлем — обязательно: защита головы не обсуждается

Велоперчатки и очки — спасают от грязи, веток и яркого солнца

Велорюкзак или поясная система с водой (гидратор), ремнабором, мультитулом, камерой и насосом

Велошорты с мягкой вставкой (или памперсом) — комфорт на дистанции

Смартфон с GPS или велокомпьютер, чтобы не потеряться

Подготовка к первому старту

За 3–4 недели до заезда начните регулярно кататься 2–3 раза в неделю. Чередуйте короткие поездки (10–15 км) с одной длинной (до 20–25 км). За несколько дней до старта сделайте «прогон» — проедьте дистанцию, близкую по длине и рельефу, в том темпе, который планируете держать на заезде.

Не забывайте про питание и питьевой режим. Заезд — это не только про физику, но и про энергию. Потренируйтесь пить на ходу, брать гель или батончик, не останавливаясь.

С какой дистанции лучше начать?

Если вы только пробуете себя в маунтин-байке, начните с 15–20 км по несложной трассе. Главное — не перегореть в первые 30 минут заезда. Начните медленно, дышите равномерно и не забывайте переключать передачи — не геройствуйте на подъёмах.

Где попробовать себя?

С 6 по 8 июня пройдёт T-Банк Sport-Marafon Fest — крупнейший аутдор-фестиваль, в программе которого предусмотрены заезды на велосипедах, лекции и мастер-классы на вело-тематику.

Для велосипедистов предусмотрены 3 маршрута:

Short — 15 км, идеально для новичков, по живописным лесным дорогам

Middle — 45 км, с умеренным рельефом и сменой покрытий

Hard — 75 км с набором в 1600 м — для тех, кто готов к серьёзному испытанию

На старте будет техническая зона, возможность проконсультироваться с механиками и послушать брифинг. А после финиша — атмосфера настоящего праздника: еда, музыка, комьюнити.

Такой маршрут — это не спринт, а приключение. Берите велосипед и смело отправляйтесь на природу с друзьями!