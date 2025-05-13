Олимпийского чемпиона из США задержали за обращение к проститутке

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе американца Кайла Снайдера задержали при попытке получить интимные услуги. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местную полицию.

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Это произошло в ходе спецоперации по борьбе с проституцией в Коламбусе (штат Огайо, США). Спортсмен откликнулся на размещенное в интернете объявление о предоставлении платных сексуальных услуг и договорился о встрече с женщиной в отеле. На месте он передал деньги полицейскому под прикрытием, после чего был арестован за обращение к проститутке.

29-летнего Снайдера отпустили с места преступления. Перед судом он предстанет 19 мая.

Снайдер завоевал олимпийское золото на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В Токио-2020 он стал обладателем серебряной медали.