Журова призвала оштрафовать Польскую ассоциацию гребли

Международная федерация гребного спорта должна оштрафовать Польскую ассоциацию гребли за ограничения в отношении российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, российские гребцы отказались выступать на майском юниорском чемпионате Европы в Польше из-за нежелания подписывать предложенную хозяевами соревнований политическую декларацию.

"Вообще не понимаю, как они такое делают, - сказала Журова. - Должна быть единая позиция с международной федерацией, а этого нет. Это манипуляция и нарушение человеческих и иных законов. Международные федерации уже настолько рады, что хоть кто-то берет соревнования. Ведь все спонсоры бегут, денег уже не так много. Лишать страну права проведения - это вряд ли. Может быть, нужно наказывать рублем, как это в теннисе сделали. Штраф необходимо ввести. Но, боюсь, что далеко не всем федерациям хватит смелости и юридических возможностей. Пока в этих странах творят беспредел".

Исполком Международной федерации гребного спорта в начале марта принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2025.