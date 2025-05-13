Российские гребцы примут участие в чемпионате Европы в Пловдиве.

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Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Ранее он сообщил, что россияне не выступят на первенстве Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет в Польше из-за отказа подписать декларацию о том, что не поддерживают политику РФ.

Взрослый чемпионат Европы пройдет с 29 мая по 1 июня в болгарском Пловдиве.

«В Пловдиве наши спортсмены будут точно выступать. Участников чемпионата Европы мы будем утверждать на заседании президиума федерации, которое состоится в ближайшие дни, 12 мая закончился отбор на чемпионат Европы», – сказал Свирин.

Глава ФГСР отметил, что находится в ожидании ответа от Международной федерации гребного спорта (World Rowing), которая должна согласовать представленный список российских гребцов, претендующих на участие в международных стартах сезона-2025 в нейтральном статусе.