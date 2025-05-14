Тренера сборной России по вольной борьбе отстранили от должности

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что Гацалов временно отстранен от должности главного тренера.

«Мы были шокированы, получив уведомление от Международного тестирующего агентства, ведь речь идет об одном из лучших борцов последних десятилетий. У меня лично и у всех членов нашей федерации нет никаких сомнений, что Хаджимурат Гацалов является чистым спортсменом. Немаловажно, что обвинение предъявлено за считанные дни до истечения 10-летнего срока, который дает право для реанализа проб и предъявления обвинений. Да, мы приняли решение о временном отстранении Хаджимурата с должности главного тренера, однако убеждены в том, что это недоразумение разрешится, и впредь никто не усомнится в честном имени Гацалова. В связи с этим я бы хотел подчеркнуть: все возможные рассуждения об альтернативных кандидатурах на должность главного тренера на текущий момент неуместны до вынесения окончательного решения, а иные трактования ситуации исполком ФСБР будем считать инсинуацией и провокациями со стороны провокаторов», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

42-летний Гацалов – олимпийский чемпион Афин-2004, пятикратный чемпион мира. Возглавлял сборную России по вольной борьбе с 2023 года.